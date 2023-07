Tarcísio sobre Bolsonaro: 'Sempre serei leal ao presidente'

Após embate com Bolsonaro por divergências relacionadas à reforma tributária, o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos), minimizou o episódio e disse ser leal e eternamente grato ao ex-presidente por seu apoio político.



"Sempre serei leal ao presidente, sempre serei grato ao presidente, sempre terei gratidão. Se eu estou aqui, eu devo a ele", disse Tarcísio durante evento de celebração à Revolução de 1932, em São Paulo (SP).



Tarcísio e Bolsonaro se reuniram na sexta-feira (7) após a aprovação da reforma na Câmara dos Deputados. O governador afirmou que o encontro foi "excelente", mas ressaltou que nem sempre concordará com seu padrinho político.



"O presidente é um grande amigo. Observe, a gente pode divergir em algum ponto sobre a reforma [tributária], é normal. Não é possível que a gente vá concordar sempre, concordar em tudo", argumentou.



Bolsonaro também havia se manifestado sobre o encontro com Tarcísio. À CNN, o ex-presidente disse que a conversa foi positiva e que a relação entre os dois segue firme.