Toneladas de resíduos são removidos após show de Ludmilla no Engenhão

Rio - A Comlurb removeu 10, 5 toneladas de resíduos do entorno do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, na Zona Norte do Rio, após o show da cantora Ludmilla, neste sábado(8).

A companhia organizou um planejamento operacional diferenciado de limpeza que contou com 94 garis, que trabalharam em três turnos, nos serviços de varrição e remoção dos resíduos, desde a pré-limpeza a partir das 7h, até o início da madrugada deste domingo.

Foram utilizados, entre veículos e equipamentos, três caminhões compactadores, dois caminhões basculantes, duas varredeiras de grande porte, quatro minivarredeiras e três pipas para lavagem das vias com água de reuso e uma mistura de detergente e hipoclorito.