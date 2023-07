Policias prendem mulher com fuzil na Rodoviária Novo Rio

Rio - Uma mulher ainda não identificada foi presa, neste domingo (9), com um fuzil na bagagem na Rodoviária do Rio, no Santo Cristo, Zona Portuária. A suspeita, que desembarcou de um ônibus vindo de Santa Catarina, foi detida por policiais do Batalhão de Polícia Turística (BPTur).

Na ação, os PMs desconfiaram da atitude da mulher, revistaram sua bagagem e encontraram a arma desmontada.

Caso semelhante na Rodoviária