Homem é morto a facadas dentro de bar em Rio Bonito

Rio - Um homem foi morto a facadas dentro de um bar na Rua Pedro Álvares Cabral, em Serra do Sambê, em Rio Bonito, Região Metropolitana do Rio, neste sábado (8). Segundo relatos das redes sociais, o caso ocorreu após uma discussão no estabelecimento. O suspeito fugiu.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 35ºBPM (Itaboraí) foram até o local e localizaram a vítima, ainda não identificada, já sem vida.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram ainda que o bar ficou com o chão coberto de sangue e precisou ser fechado. A PM informou que a área foi isolada e a perícia acionada.



A ocorrência foi encaminhada para a 119ª DP (Rio Bonito). Procurada, a Polícia Civil ainda não respondeu..