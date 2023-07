Homem assassinado a tiros na Zona Norte foi condenado pela Justiça

Rio - Alex de Azevedo Sampaio Júnior, morto na sexta-feira (7), no Engenho Novo, Zona Norte do Rio, já havia sido condenado pela Justiça por homicídio e há um mês tinha conseguido o benefício da prisão domiciliar.

Segundo o Tribunal de Justiça, Alex foi preso em 2016 por um homicídio em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e em novembro do ano passado passou a cumprir a pena no regime semiaberto. Em maio deste ano, ele teve a concessão da prisão domiciliar.



Relembre o caso



Alex de Azevedo Sampaio Júnior foi encontrado já sem morto por agentes do do 3º BPM (Méier), na Rua Dona Romana, no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio.



Informações preliminares indicam que a vítima estaria no carro quando suspeitos atiraram contra ele.



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, um inquérito foi instaurado para apurar o caso e diligências estão em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime.



Familiares de Alex estiveram no sábado (8), no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto para liberar o corpo, mas não quiseram falar com a imprensa.