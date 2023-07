Irmãos suspeitos de roubo em estação do BRT de Jacarepaguá são detidos pela Guarda Municipal

Rio - Guardas municipais da Unidade de Resgate de Cidadania e Lixo Zero atuaram em uma ocorrência de roubo, na tarde deste sábado (8), que envolveu dois irmãos, de 20 anos e 17 anos — o mais velho foi preso e o menor, apreendido. A dupla usou uma pistola falsa para roubar as bolsas com pertences de uma idosa de 70 anos e de uma mulher de 19 anos, na estação Ventura do BRT, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.



Os irmãos foram flagrados pelos guardas que faziam patrulhamento na região e viram os suspeitos lutando com as vítimas. Os irmãos ainda tentaram se livrar da arma, jogando-a numa lixeira.

Eles foram detidos e levados para a 32ª DP (Taquara). As bolsas com carteira, documentos e celulares foram recuperadas e devolvidas para as vítimas.