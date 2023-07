Polícia Civil prende gerente do tráfico de drogas do Castelar, em Belford Roxo

Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam em flagrante, neste sábado (8), o gerente do tráfico de drogas da comunidade do Castelar, em Belford Roxo, após uma troca de tiros. Os policiais faziam patrulhamento em uma rua próxima à DHBF quando foram surpreendidos por dois traficantes armados saindo da comunidade. Ao avistarem a viatura, a dupla atirou contra a equipe.



Após o fim do confronto, um suspeito foi detido e o outro conseguiu fugir. Com ele foi apreendida uma pistola, dois carregadores, drogas e dinheiro.

O preso foi autuado tentativa de assassinato contra policiais civis, tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.