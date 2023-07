Fãs denunciam agressão de seguranças no 'Numanice' da Ludmilla

Rio - Duas fãs da cantora Ludmilla denunciam terem sido agredidas por seguranças do evento Numanice no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, na Zona Norte, na noite deste sábado (8). Uma delas alega ter desmaiado após ter sido enforcada. O caso foi registrado na 24ª DP (Piedade) neste domingo (9) e está sendo investigado como lesão corporal.



Segundo as jovens de 26 e 28 anos, que preferiram não se identificar, a situação começou após as vítimas procurarem os seguranças para relatar que uma mulher teria pego um saco de bebida delas e serem ignoradas pelos profissionais. "Não temos nada com isso, resolvam do jeito de vocês", teriam dito.



"Nós tínhamos acabado de comprar três sacos de cervejas e, enquanto eu fiquei sozinha por uns instantes uma moça aleatória simplesmente pegou um deles e saiu andando dizendo que era dela. Em seguida, eu aguardei meus amigos retornarem e fui com uma amiga questioná-la. Pedimos o comprovante da compra e ela mostrou um de 2h atrás, alegando ser daquele momento. Falamos que não fazia sentido e ela respondeu que podíamos falar com o garçom que a atendeu, mas o rapaz falou que poderia comprovar através da maquininha que a compra não foi feita com ele", explicou a jovem de 28 anos.



Elas relataram, então, que empurraram a menina no chão quando teriam sido agredidas. "Eles seguraram a gente no canto da parede e permitiram que a menina retornasse para o evento e disseram que seríamos expulsas, mas eu falei que não, que seríamos as três e resolveríamos lá fora, já que eles não nos deram nenhum suporte e nem nos questionaram sobre as provas. Não disseram algo como: 'Meninas, vocês tem como provar? Vamos tentar resolver'", disseram.



Logo depois, a fã mais velha relatou que a amiga de 26 anos ficou desacordada após ser estrangulada."Eu sai de perto para buscar o restante dos amigos e irmos embora, mas não achei o pessoal e retornei para onde a minha amiga estava. Quando voltei, encontrei ela sendo enforcada pelo segurança. Minha reação foi ir pra cima dela para soltá-la, porque ela já estava desfalecendo. Eles me seguraram e eu comecei gritar. Quando soltaram minha amiga, começaram a nos empurrar. Depois, subimos e pedimos para falar com alguém que chefiava a segurança e ninguém deu atenção", contou.



Na sequência, elas teriam sido novamente puxadas pelo braço e empurradas para a saída. "Sentamos no chão e um outro segurança, que também relatamos, ordenou que os demais nos pegassem pelos braços e pernas. Eu comecei a me debater, até que me soltaram e começaram a me empurrar de novo pela rampa abaixo. Falei que eles poderiam nos soltar que iríamos sair de boa, quando olhei para o lado minha amiga estava sendo enforcada e dessa vez ela desmaiou", disse.





A amiga que desmaiou relatou que as agressões recomeçaram após as duas chutarem lixeiras pedindo posicionamento da organização do evento.



"Eles saíram puxando a gente. Eu e minha amiga começamos a chutar a lixeira porque queríamos atenção, e na hora que chutei me pegaram por trás. Eu falei pra me soltarem, mas um deles me pegou pela garganta, me enforcou e eu desmaiei. Depois eles me jogaram onde ficam as catracas e, quando acordei, já estava com umas amigas tentando entender o que tinha acontecido", explicou.



Antes de ir embora, a fã que desmaiou ressaltou que foi atendida pela produção do evento. "Duas meninas da produção conversaram comigo. Nisso, o segurança falou que não me pegou pelo pescoço, mas sim pelo braço, sendo que eu estava com minha roupa imunda porque ele me arrastou pelo chão. Foi uma situação de constrangimento", lamentou.



A amiga mais velha disse ainda que, apesar da confusão com os seguranças, ambas foram bem atendidas pela equipe de acolhimento do evento.



"Depois de um tempo, eu fui atrás do chefe de segurança para procurar um suporte e enfim consegui ser ouvida. Falei que poderia reconhecer os seguranças da agressão e finalmente começaram a se movimentar para achar os responsáveis. Depois, retornei para o local onde estava a minha amiga. Chegando lá, ela estava sendo atendida pelo setor de acolhimento, os únicos que nos ajudaram de fato. Chamaram a polícia e fomos até a delegacia em viaturas diferentes dos agressores", explicou.



Após o episódio, elas foram encaminhadas pela delegacia para realizar o exame de corpo e delito no Instituto Médico Legal (IML), neste domingo (9).



Sonho frustrado



As duas, que pagaram caro para ficar na área VIP do evento, além do dinheiro gasto com o transporte e comida, se disseram frustradas após a ação da equipe de segurança.



"As agressões que sofremos dentro do evento foram de homens. Em nenhum momento mulheres nos encostaram, apenas homens que em momento algum nos escoltaram ou chamaram seguranças femininas. Preferiram nos machucar", desabafou uma das meninas.



"Um dos melhores eventos que eu fui, por isso foi tão frustrante e triste. O ocorrido foi ao fim do show, tudo tinha sido perfeito e estávamos comemorando uma mudança, uma conquista. E no final da noite, depois de tanta felicidade, ser agredida dessa forma traz um sentimento de desrespeito e humilhação. Pagar caro em um evento e a equipe conduzir uma situação de uma forma tão agressiva com duas mulheres", finalizou.

Procurada, a assessoria de Ludmilla informou que prepara uma nota sobre o ocorrido. O espaço está aberto para manifestações e a matéria será atualizada tão logo a nota seja enviada.