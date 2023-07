Jovem morre em acidente na Avenida Dom Hélder Câmara

Rio - Um acidente gravíssimo na Avenida Dom Hélder Câmara, número 1184, na altura do Viaduto de Benfica, Zona Norte do Rio, terminou na morte do jogador de futsal Lucas Oliveira Azevedo, de 21 anos, por volta das 5h45 desta segunda-feira (10). Outros três jovens ficaram feridos.

Segundo informações, o grupo estava voltando de uma festa, quando o motorista do veículo colidiu com um poste ao realizar uma curva, onde também há um afunilamento de pistas e obras próximo à calçada, sentido Del Castilho. A Polícia Civil investiga se o condutor do carro fugiu do local e se ele realizava uma corrida de aplicativo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Pedro Augusto P. Fernandes, de 21 anos, e Lucas André P. Paluma da Silva, de 18 anos, foram socorridos para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. O estado de saúde deles é considerado estável. Um terceiro jovem ferido no acidente, identificado como Caio. M. da Silva, de 21 anos, foi atendido no local e o estado de saúde dele também é considerado estável.

Lucas era jogador de futsal do clube Boa Esperança, em Portugal, e estava aproveitando as férias na cidade do Rio há menos de um mês. Antes de se mudar para a Europa, o jovem morava com a família em Piedade, na Zona Norte. A família do rapaz esteve no local e fez o reconhecimento do corpo.

Segundo o irmão do atleta, Pedro Henrique Wigg, de 23 anos, Lucas era um rapaz cheio de sonhos e havia renovado recentemente com o clube português. "Estou sem chão, um rapaz novo, cheio de sonhos, chegou no fim do mês passado de férias. Estou sem chão, ele não merecia nada disso", disse o irmão.

O quartel de Benfica foi acionado e realiza diligências na avenida. Por conta da gravidade do acidente, duas pistas ficaram interditadas e há retenções na região. Uma equipe da Polícia Militar está no local para dar apoio.

O corpo do jogador permanecia no local até às 9h30.