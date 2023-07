Motorista morre em acidente na Avenida Dom Hélder Câmara

Rio - Um acidente gravíssimo na Avenida Dom Hélder Câmara, número 1184, na altura do Viaduto de Benfica, Zona Norte do Rio, deixou um jovem morto e outros três feridos por volta das 5h45 desta segunda-feira (10). Segundo informações iniciais, o veículo colidiu com um poste ao realizar uma curva, onde também há um afunilamento de pistas e obras próximo à calçada, sentido Del Castilho.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista, identificado como Lucas O. Azevedo, de 21 anos, morreu no local. Pedro Augusto P. Fernandes, de 21 anos, e Lucas André P. Paluma da Silva, de 18 anos, foram socorridos para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. O estado de saúde deles é considerado estável. Um terceiro jovem ferido no acidente, identificado como Caio. M. da Silva, de 21 anos, foi atendido no local e o estado de saúde dele também é considerado estável.

O quartel de Benfica foi acionado e realiza diligências na avenida. Por conta da gravidade do acidente, duas pistas estão interditadas e há retenções na região. Uma equipe da Polícia Militar está no local para dar apoio.

*Atualizado às 8h10