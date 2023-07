Incêndio atinge novamente vegetação do Complexo da Serrinha

Rio - Um incêndio atingiu, na madrugada desta segunda-feira (10), a mata do Morro São José, no Complexo da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte. As chamas assustaram os moradores da região.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o Quartel de Campinho foi acionado por volta de 0h45. No entanto, as equipes só conseguiram controlar o fogo às 6h15. Ninguém ficou ferido.

Nas redes sociais, um morador da Serrinha falou sobre o incêndio. "O fogo está muito alto. Estou achando que foram balões, além do tempo estar seco também. Lambeu boa parte do morro", disse o homem.

A causa do incêndio ainda é desconhecida.