Três pessoas ficam feridas, entre elas um PM, após confusão com policial civil na Taquara

Rio - Três pessoas foram baleadas, incluindo um PM, por um policial civil durante uma discussão por conta do volume do som de uma festa, na noite deste domingo (9), na Taquara, na Zona Oeste do Rio.



A confusão começou quando o policial civil foi até o local pedir que diminuíssem o volume do som, que estaria incomodando outras pessoas. A festa aconteceu no condomínio Parque do Lazer, na Rua Marquês de Jacarepaguá.



No local, o sargento Robson França de Amorim, lotado no Batalhão de Choque, foi conversar com o outro agente. Os dois se desentenderam e, em seguida, o policial civil sacou sua pistola e atirou contra três pessoas que estavam no evento. Entre os atingidos estava o PM. Após os disparos, o atirador fugiu do local. Segundo informações preliminares, duas vítimas foram atingidas no pé.



Ele e um outro ferido foram socorridos ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde foram atendidos, medicados e liberados. Uma terceira vítima foi ferida de raspão na perna e se encaminhou até a 41ª DP (Tanque), onde o caso foi registrado. As vítimas foram ouvidas e liberadas. O autor dos disparos não foi localizado.



De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 18° BPM (Jacarepaguá) foi acionada para verificar uma ocorrência com baleados dentro de um condomínio onde acontecia uma festa. A corporação ressaltou que o primeiro ferido é policial militar, estava de folga e não reagiu.



Segundo a Polícia Civil, informações iniciais apontam que o autor efetuou um disparo, que atingiu o pé do policial militar e duas pessoas ficaram feridas por estilhaços, sem gravidade.



Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas e diligências seguem para esclarecer os fatos. A investigação está em andamento. A Corregedoria-Geral de Polícia Civil (CGPOL) acompanha o caso e vai instaurar procedimento disciplinar.