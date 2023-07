Vídeo: Trailers de comida são atingidos por incêndio em praça na Zona Norte

Rio - Um incêndio atingiu dois trailers de comida na Praça Condessa Paulo de Frontin, a mais movimentada do Rio Comprido, Zona Norte do Rio. O caso aconteceu na tarde do último sábado (8).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Santa Teresa foram acionados às 18h para combater as chamas.



Em vídeos que circulam nas redes sociais, as altas labaredas chamam a atenção de motoristas e pedestres que passam no local.

A corporação informou que uma pessoa ficou ferida e foi para um hospital por meios próprios. A causa do incêndio ainda é desconhecida.