Polícia prende suspeito de roubar motocicleta em Nova Iguaçu

Rio - Um homem foi preso, na noite deste domingo (9), suspeito de roubar uma motocicleta no centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para a ocorrência. A corporação informou que os policiais realizaram buscas pela região e localizaram o suspeito, que foi reconhecido pela vítima, na Rua Doutor Afonso Dias, no bairro Jardim Palmares, em Nova Iguaçu.



A ocorrência foi encaminhada à 56ª DP (Comendador Soares), onde o preso foi autuado por roubo. O veículo foi devolvido à vítima.

Através das redes sociais, a vítima agradeceu o trabalho dos policiais. “Queira agradecer ao 20° BPM por ter recuperado a minha moto, que tinha acabado de ser roubada. Obrigado por fazerem um ótimo trabalho", disse o homem em vídeo publicado pela PM.