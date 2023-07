Colisão deixa ao menos três mortos e duas pessoas feridas no RS

Um acidente envovendo três veículos deixou três pessoas mortas e duas feridas neste domingo, 10, na BR-470, em Veranópolis, Rio Grande do Sul.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os carros trafegavam em sentidos opostos em uma rodovia quando colidiram no km 174.

As vítimas, dois homens de 58 e 24 anos, e uma mulher, de 48 anos, morreram após darem entrada no Hospital São Peregrino Laziozzi.



Um outro homem, 55, foi internado no Hospital de Nova Prata com ferimentos graves. Uma jovem, 22, sofreu ferimentos leves.



A pista chegou a ser interditada para a remoção dos veículos, mas logo foi liberada. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).