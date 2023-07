Homem é espancado até a morte em São Paulo

Um homem, 39 anos, foi espancado até a morte neste domingo, 9, em Perdizes, Zona Oeste de São Paulo. O autor do crime, um homem, 22, foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira, 10, por policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



"O indiciado estava com o punho lesionado devido às agressões. Ele foi localizado em Francisco Morato (cidade da região metropolitana de São Paulo) e confessou o crime", afirma a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP).



Ele foi levado ao DHPP, onde a prisão foi formalizada, e permanece à disposição da Justiça para a conclusão do caso.



De acordo com o 'G1', o espancamento aconteceu na rua Piracuama, próximo à Avenida Professor Alfonso Bovero. O motivo teria sido um desentendimento durante um jogo de cartas em um posto de gasolina.