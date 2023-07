Pernambuco: doze cidades estão em situação de emergência por conta das chuvas

Em Pernambuco, 12 cidades se encontram em situação de emergência devido ao volume de chuvas nos últimos dias. Segundo a Defesa Civil do estado, as chuvas intensas afetaram 2.862 pessoas de 756 famílias. Deste número, 447 pessoas de 656 famílias estão desalojadas.



No domingo, 9, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, decretou situação de emergência no estado. A calamidade ocorre principalmente em municípios da Zona da Mata Sul: São Benedito do Sul, Belém de Maria, Água Preta, Catende, Quipapá, Xexéu, Barreiros, Joaquim Nabuco, Cortês, Jaqueira, Rio Formoso e Maraial. O decreto vigora por 60 dias.

Ainda, foram registrados treze pontos de deslizamentos, sendo quatro em Catende, sete em Joaquim Nabuco, um em Cortês, e um em Rio Formoso.



O governo estadual anunciou ainda a disponibilização de R$ 1,34 milhão em benefício dos municípios em situações de emergência e calamidade. As autoridades também instalaram um centro de apoio para oferecer serviços sociais às pessoas afetadas pelas chuvas.



Raquel Lyra (PSDB) pediu ao governo federal que envie mantimentos e outros produtos essenciais para os municípios afetados.