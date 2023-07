Projeto Grael, em Niterói, abre matrículas para novos alunos

O Projeto Grael, iniciativa social que promove a formação de jovens por meio dos esportes náuticos e da educação, está com matrículas abertas para novos alunos a partir desta segunda-feira (10). Ao todo serão oferecidas 200 vagas.



Dentro do quadro de atividades, o Projeto Grael oferece aulas de vela, natação, windsurf, canoagem, além de oficinas profissionalizantes, como a fibra de vidro, eletrônica, carpintaria, mecânica de diesel e popa, capotaria e energia solar, voltados para colocação profissional no mercado náutico.



Para se matricular, é necessário ter entre 9 e 29 anos, estudar em uma instituição pública de ensino e estar apto a praticar atividades físicas. As aulas estão previstas para serem iniciadas em agosto.



As inscrições, que acontecem até o dia 28 de julho, devem ser realizadas presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas das sedes do Projeto Grael.



Para se matricular na unidade de Niterói é necessário comparecer na Avenida Carlos Ermelindo Marins, 494, no bairro de Jurujuba. Já para a unidade de Mangaratiba, os interessados podem comparecer nos mesmos dias e horários no Iate Clube de Muriqui, que fica na Av. Beira Mar, 2, em Vila Muriqui,



É importante ressaltar que é indispensável apresentação da documentação obrigatória para efetuar a matrícula: RG e CPF do aluno e do responsável; comprovante de residência; declaração escolar do ano de 2023; atestado médico de apto para atividades esportivas do ano de 2023 e comprovante de vacinação contra o covid-19.



Para maiores informações, basta entrar em contato com o Projeto Grael através das redes sociais (@projetograel) ou pelos números (21) 97253-1909/(21) 97253-6945.