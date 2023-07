Virou lei: Cobranças de contas de água em atraso serão regulamentadas

As contas de água e esgoto em atraso serão regulamentadas a partir de agora. É o que determina uma lei do deputado Dionísio Lins (PP), que foi sancionada pelo Governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial do Executivo desta segunda-feira (10/07). A medida altera a redação dos artigos e inseriu um parágrafo indicando que cobranças de contas em atraso recairão sobre o CPF do real devedor.



Segundo o autor do projeto, muitos proprietários ou novos inquilinos acabam surpreendidos ao descobrir dívidas do antigo morador. "Isso acaba sendo uma dor de cabeça para os proprietários, visto que o débito recai apenas sobre a matrícula do imóvel registrada junto à concessionária", justificou Dionísio Lins.



O texto também prevê que a alteração dos dados do consumidor - que devem estar endereçados nas faturas conforme previsão da lei (nome, CPF ou CNPJ) - precisará ser acompanhada de documentos pertinentes ao imóvel, ao locatário e, se for necessário, ao proprietário.