Homem é preso nos Emirados Árabes por zombar de ricos no país

O Ministério Público dos Emirados Árabes Unidos anunciou a detenção de um homem de "nacionalidade asiática" que propagou uma "imagem falsa e ofensiva" dos emiradenses em um vídeo de comédia.



Divulgado nas redes sociais, o vídeo mostra um homem vestido com uma roupa típica dos Emirados Árabes em uma luxuosa concessionária de carros. Ele pede para ver o veículo "mais caro" e joga dinheiro nos funcionários.



"O Ministério Público Federal encarregado de combater boatos e crimes cibernéticos ordenou a prisão de um morador de nacionalidade asiática", segundo a agência oficial de notícias WAM.



O protagonista do vídeo foi "acusado de fazer uso indevido da internet, publicando propaganda controversa que provoca a opinião pública e prejudica o interesse geral", acrescentou a agência no domingo (9).



O órgão público afirmou que o vídeo "insultava a sociedade dos Emirados" e que a atitude do homem "ridicularizou" os emiradenses, passando uma "imagem falsa e ofensiva".



O dono da concessionária também foi "convocado" pelo Ministério Público, segundo a WAM.



As autoridades reforçaram uma lei, em 2021, contra os "boatos" e "cibercrimes", especialmente direcionada aos internautas que publicam críticas ou mensagens consideradas muito polêmicas.



Em junho, uma mulher foi condenada a seis meses de prisão, com suspensão de pena, por ter "agitado a opinião pública" ao publicar um vídeo de uma conversa tensa com um escritor kuwaitiano, anteriormente preso nos Estados Unidos por agressão sexual.



As ONGs de direitos humanos afirmam que a liberdade de expressão é particularmente restrita neste país. As leis são aplicadas para a defesa dos "valores" e "costumes", segundo as autoridades.