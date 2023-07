Ucrânia na Otan: Biden descarta adesão antes do fim da guerra

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou, no sábado, 9, que a Ucrânia só conseguirá entrar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) após o fim da guerra contra a Rússia.

A declaração chega em meio às críticas de Kiev sobre a "indecisão" da aliança militar a respeito de sua adesão, posição que o presidente Volodymyr Zelensky definiu recentemente como "uma ameaça" à segurança global.



"Não acredito que exista unanimidade sobre a Ucrânia entrar na Otan agora, neste momento, em meio a uma guerra", afirmou Biden em entrevista à CNN.



O presidente ainda lembrou que os Estados-membros têm a obrigação de defender "cada centímetro de território da Otan", o que poderia colocar a organização em guerra contra a Rússia no caso de uma adesão ucraniana.

"Se a guerra está em curso, então estaríamos todos em guerra", ressaltou. Por outro lado, Biden garantiu que os EUA continuarão armando a Ucrânia enquanto o país não entra na aliança ocidental.



No fim da semana passada, seu governo anunciou o fornecimento de bombas de fragmentação a Kiev, iniciativa que contrariou até alguns aliados ocidentais.