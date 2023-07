Movimento dos Sem Terra mobiliza votação para proposta de reforma agrária

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) promove mobilização para angariar votos à proposta de reforma agrária na plataforma Brasil Participativo. Até o momento, a proposta ‘Reforma Agrária para Desenvolver o Brasil e Combater a Fome’ está com 4.200 votos e permanecerá aberta para votação até sexta-feira, 14.

A plataforma Brasil Participativo é uma iniciativa do governo federal lançada para consultar a população sobre pautas e reformas a serem incluídas no Plano Plurianual (PPA).



Os responsáveis pelas cinco propostas mais votadas serão convidados para debate no 3º Fórum Interconselhos, em agosto deste ano, com a presença de Lula e ministros.

Promessas de Lula sobre a reforma



No último mês, o presidente Lula afirmou ter interesse em fazer uma reforma agrária para o assentamento das terras improdutivas.



De acordo com o presidente, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) não vai mais precisar invadir propriedades e que não será necessário ter guerra para que possam ocupar essas propriedades. Esse posicionamento se deu após diversas ocupações do MST ocorridas nos primeiros meses de governo.

“Vamos fortalecer a pequena e média propriedade, vamos fortalecer o agronegócio, vamos continuar fazendo reforma agrária, porque onde precisar assentar, vamos assentar. E é uma coisa importante [...] Não precisa ter barulho, não precisa ter guerra. Precisa ter é competência e capacidade de ocupação”, disse Lula, em live realizada no dia 13 de junho.