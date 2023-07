Mais de 60 mil pessoas morreram de calor na Europa no último verão

Quase 61 mil pessoas morreram de calor na Europa durante o verão de 2022, de acordo com um vasto estudo publicado nesta segunda-feira (10) na Nature Medicine.



Sem medidas adequadas, o continente poderá enfrentar mais de 94 mil mortes por ondas de calor em 2040, segundo o estudo, elaborado por cientistas de um instituto de saúde francês e do Instituto de Saúde Global de Barcelona (ISGlobal).

Como é a morte por calor?

A morte por calor, também conhecida como exaustão pelo calor ou insolação, ocorre quando o corpo humano é incapaz de regular sua temperatura interna em ambientes muito quentes. A exposição prolongada a altas temperaturas pode levar a complicações graves e potencialmente fatais. Existem diferentes condições relacionadas ao calor que podem levar à morte, incluindo:



- Insolação: É uma forma grave de lesão pelo calor que ocorre quando o corpo não consegue regular sua temperatura. Os sintomas podem incluir pele seca e quente, pulso rápido e forte, confusão mental, tontura, náuseas, vômitos, dor de cabeça intensa e até mesmo perda de consciência. Se não for tratada rapidamente, a insolação pode ser fatal.



- Golpe de calor: É uma condição ainda mais grave do que a insolação. Ocorre quando a temperatura do corpo sobe rapidamente para níveis perigosos. Os sintomas podem incluir temperatura corporal muito alta (acima de 40°C), pele vermelha, quente e seca, confusão mental grave, convulsões, dificuldade respiratória e perda de consciência. O golpe de calor é uma emergência médica que requer atenção imediata, pois pode levar à falência de órgãos e à morte.



- Desidratação severa: A exposição prolongada ao calor intenso sem hidratação adequada pode levar à desidratação severa, que é potencialmente fatal. A desidratação ocorre quando o corpo perde mais líquidos do que é capaz de repor. Os sintomas incluem sede intensa, boca seca, fraqueza, tontura, confusão, urina escura e redução da produção de urina.



A morte por calor é uma condição grave e deve ser tratada como uma emergência médica. É importante tomar precauções para evitar a exposição excessiva ao calor, especialmente em condições climáticas extremas. Isso inclui se manter hidratado, procurar locais com sombra ou ar condicionado, vestir roupas leves e respiráveis e evitar a exposição direta ao sol durante os períodos mais quentes do dia.

Com informações da AFP.