Boulos afirma que vai acionar Conselho de Ética contra fala de Eduardo Bolsonaro

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), disse nesta segunda-feira, 10, que acionará o Conselho de Ética da Câmara contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP) após fala comparando "professores doutrinadores" a "traficantes de drogas", em manifestação na Esplanada.Além de apontar que entrará com a representação, Boulos se pronunciou sobre o ocorrido nas redes sociais: "URGENTE! Vamos entrar com uma representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra Eduardo Bolsonaro. Esse insulto a todos os professores brasileiros não pode ficar impune!".

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) afirmou ter entrado com uma ação na Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o parlamentar após a repercussão do vídeo. Sâmia ainda chamou o deputado de "covarde" e disse que a atitude não ficará impune.

"Eduardo Bolsonaro é um covarde! Num país marcado por atentados contra escolas, utilizar palanque de um evento armamentista pra incitar ódio contra professores e os igualar a bandidos é crime! Não vai ficar impune, estou acionando a PGR contra esse fascista agora mesmo!", escreveu a parlamentar nas redes sociais.

Neste domingo, 9, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro participou de uma manifestação promovida por um grupo armamentista em que disse que "não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas".

O bolsonarismo representa a completa inversão de valores na sociedade:



Cultua golpistas e torturadores enquanto insulta professores.



Inaceitável! pic.twitter.com/67VeZs9xPP — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) July 10, 2023

Eduardo subiu em um carro de som colocado na frente do Congresso e defendeu alterações na legislação relacionadas ao porte e posse de armas. O deputado ainda acusou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que é contra a flexibilidade do porte e posse de armas, de querer copiar a Venezuela.

"A Venezuela é o país mais violento do mundo e o Brasil vai voltar a caminhar nesse sentido, infelizmente vai roubar muita vida de inocente porque os caras do Ministério da Justiça não querem dar o acesso à legítima defesa a todos nós", afirmou.

Nesta segunda-feira, 10, o ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal (PF) investigue os discursos do parlamentar . Dino afirma que o objetivo da apuração é "identificar indícios de eventuais crimes, notadamente incitações ou apologias a atos criminosos".

A deputada Maria do Rosário (PT) saiu em defesa dos profissionais da educação e afirmou que "quem os ataca teme a luz do saber". "Lamentável começar a semana lendo algo tão abominável quanto a fala deste deputado, que compara educadores a criminosos. Quem educa desempenha uma profissão nobre, que ilumina mentes e promove a liberdade através do conhecimento. Quem os ataca teme a luz do saber. Não permitamos que a ignorância desta gente prevaleça", escreveu nas redes sociais.

A parlamentar Fernanda Melchionna (Psol) também se manifestou sobre o discurso de Eduardo Bolsonaro e disse que o parlamentar atacou a democracia e a educação. "Eduardo Bolsonaro compara professores com traficantes e diz que educadores são piores que bandidos. A familícia atolada em corrupção, o pai prestes a ser preso e 6 meses após tentativa de golpe, Eduardo na cara de pau ataca a democracia e a educação", disse.

*Com informações do IG