Iphan aprova pré-projeto para novas construções nas obras do Museu Nacional

Rio - O Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (Iphan) autorizou um pré-projeto para novas intervenções no processo de restauração do Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão. Dentre as obras aprovadas, está a construção de uma cobertura transparente sobre a escadaria monumental, que vai garantir a entrada de luz natural na área histórica do palácio que pegou fogo em setembro de 2018

As novas intervenções, incluindo a claraboia, foram enviadas ao Iphan em agosto de 2022 pelo consórcio H+F Arquitetos e Atelier de Arquitetura e já haviam recebido um parecer favorável. Para concluir a autorização, a proposta também precisou passar pelo Departamento de Arqueologia e Bens Móveis. Então, com a consolidação dos pareceres, a Coordenadoria Técnica do Iphan aprovou o pré-projeto completo no último dia 27 de junho.

Além da cobertura de vidro, o projeto prevê a restauração de ornamentos que resistiram ao incêndio, como as marcas deixadas pelo fogo no auditório, e a incorporação de achados arqueológicos aos projetos de arquitetura.



Após o incêndio, o Paço iniciou o processo de monitoramento arqueológico que já encontrou um conjunto de artefatos, como a estrutura - em bom estado - de uma antiga capela, além de vestígios de pisos e calçamentos que ligavam o pátio principal ao Jardim das Princesas.

Em nota, o Iphan informou que, para iniciar as novas obras, o museu ainda precisa protocolar o projeto executivo, que contém o processo detalhado. Sem a aprovação, as obras não podem começar. Segundo o Museu Nacional, os detalhamentos da arquitetura serão concluídos até o final deste ano.

O Museu Nacional pegou fogo na noite do dia 2 de setembro de 2018 após um curto-circuito em um aparelho de ar condicionado no auditório do andar térreo. Cerca de 85% dos 20 milhões de exemplares do acervo do museu foram destruídos. Após as obras de reconstrução, o palácio prevê a reabertura da escadaria monumental para o ano que vem. Já a abertura completa do museu, será em 2026.