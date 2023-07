'É a volta da política com P maiúsculo', diz Haddad sobre relação com Lira

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 10, em entrevista ao podcast 'O Assunto', que a relação que construiu com o Congresso, especialmente o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), é a volta da política com 'P' maiúsculo.



"É a volta da política com 'P' maiúsculo para produzir os melhores resultados. Eu nunca desrespeitei a institucionalidade da Câmara e Senado. A seriedade com que tratamos os assuntos gerou um ambiente de confiança", disse.



Questionado sobre se sua relação com Lira se tornou uma ponte para o governo trafegar com mais facilidade pelo Legislativo, Haddad disse que vislumbrou a possibilidade de aproximar as pessoas. "Eu não dou murro em ponta de faca, mas quando vejo que as pessoas querem conversar, se eu puder aproximá-las eu faço", disse.



Questão socioambiental



O ministro da Fazenda disse apostar que a marca deste novo governo Lula será a questão socioambiental. "Na minha opinião, a questão socioambiental será a grande marca deste governo", disse o ministro, reiterando que a apresentação do plano de transição ecológica agradou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e é uma grande aposta do governo para o segundo semestre.