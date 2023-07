Adolescentes são apreendidos com réplica de pistola em Botafogo

Rio - Dois adolescentes foram apreendidos na Rua Dezenove de Fevereiro, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, durante um patrulhamento feito por PMs. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (10).

Segundo a corporação, agentes do 2º BPM (Botafogo) avistaram quatro jovens andando de forma suspeita pela via. Ao perceberem que seriam abordados, dois correram, porém, os outros dois foram cercados. Com um deles, os agentes encontraram uma réplica de arma de fogo.



Na delegacia, um adolescente foi liberado e o outro, apreendido, pois, contra ele, havia um mandado de medida socioeducativa expedido pela Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas da Capital em aberto. Ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exames e logo após, para a Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), onde permaneceu apreendido.