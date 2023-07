Pelo menos dez pessoas morrem após novo ataque a tiros no Equador

Dois ataques armados no domingo (9) deixaram ao menos dez mortos e dez feridos em Guayaquil, uma das cidades mais violentas do Equador devido ao narcotráfico, informou a Promotoria nesta segunda-feira (10). Os assassinatos ocorreram em dois bairros pobres de Guayaquil (sudoeste), onde pelo menos três outros massacres foram registrados nas ruas desde abril.



O primeiro evento violento "deixou 4 mortos e 10 feridos, incluindo 3 menores de idade, em um tiroteio" em Siete Lagos, no sul de Guayaquil, informou a Promotoria. Os menores de 14, 13 e 2 anos foram encaminhados para hospitais da cidade para atendimento.



Os disparos começaram por volta das 21h45, horário local (23h45 no horário de Brasília), enquanto um grupo de pessoas bebia na rua, disse o tenente-coronel Ramiro Arequipa, chefe de polícia do distrito sul de Guayaquil.



Houve "vários tiros disparados com armas de fogo de diferentes calibres", acrescentou Arequipa em um vídeo publicado no Twitter pela Polícia.



O chefe policial comentou que antes do ataque os policiais uniformizados tentaram dissuadir as pessoas para que entrassem em suas casas, mas "ignorando o pedido" elas voltaram para a rua, onde foram alvejadas.



"Esta circunstância é aproveitada por indivíduos que causam ataque", explicou Arequipa. O segundo assassinato ocorreu na zona norte da cidade, no bairro pobre de La Florida, "deixando um saldo de 6 mortes", observou a Promotoria.



As autoridades não deram detalhes sobre esse crime, embora a mídia local indique que foi um ataque armado.