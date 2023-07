Eduardo aproveita aniversário para divulgar 'kit festa' de Bolsonaro

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou a data do aniversário, que é comemorado nesta segunda-feira, 10, para divulgar um "kit festa" estampado com o rosto de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



Nesta segunda, o parlamentar completa 39 anos e, nas redes sociais, compartilhou fotos dele e da família caracterizados com as peças que vêm no kit. Além disso, nas imagens, é possível ver uma mesa de doces montada com os dizeres "Parabéns, Duda!", também enfeitada com o tema.

No site oficial da loja que o deputado divulgou nas redes, a Bolsonaro Store, o kit com os produtos personalizados é vendido por R$ 149,90 e conta com:



- 1 topo de bolo;

- 1 chapeuzinho;

- 1 painel tamanho 100x70cm;

- 7 unidades de enfeite de bolo;

- 25 unidades de topo de doce;

- 30 unidades de porta docinho.

Polêmicas

Durante manifestação na Esplanada dos Ministérios promovida por um grupo armamentista nesse domingo, 9, Eduardo Bolsonaro subiu em um carro de som e defendeu alterações na legislação relacionadas ao porte de armas. Na ocasião, ele também atacou professores, comparando-os a traficantes.