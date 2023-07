'Eu sou e sempre fui o seu maior fã', diz amigo de jogador de futsal morto em grave acidente em Benfica

Rio - "Te amo mais que tudo nessa vida. Eu sou e sempre fui o seu maior fã." Essas foram as palavras que Caio Mendes da Silva, de 21 anos, usou para homenagear o jogador de futsal Lucas Oliveira Azevedo, 21, vítima fatal de um grave acidente na manhã desta segunda-feira (10) em Benfica , na Zona Norte do Rio.

A dupla voltava de uma festa quando o motorista do veículo onde estavam colidiu com um poste ao realizar uma curva, onde também há um afunilamento de pistas e obras próximo à calçada, na Avenida Dom Hélder Câmara, sentido Del Castilho, por volta das 5h45. O lado direito do carro ficou completamente destruído por causa do impacto.

Caio também ficou ferido no acidente. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e já recebeu alta. Após a sua liberação, o jovem usou as suas redes sociais para homenagear e se despedir do amigo.

"Que a gente se encontre em breve e que nossas almas nunca se separem. Vou continuar nosso maior sonho. Te amo mais que tudo nessa vida. Eu sou e sempre fui seu maior fã. Fica bem que já já eu tô aí para te proteger. Você descansou em meus braços, mas confesso que dessa vez eu não queria te abraçar. Te amo meu irmão. Vai com nosso Deus", escreveu em postagens no Instagram.

Além de Caio, Pedro Augusto Fernandes, 21, e Lucas André Paluma da Silva, 18, também sobreviveram ao acidente. Ambos foram socorridos por bombeiros e encaminhados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os jovens tem quadro de saúde estável.

"Meu ídolo virou uma estrelinha", diz tia de Lucas

Kelly Cavalcante, tia do jogador de futsal, também usou as suas redes sociais para se despedir do sobrinho. De acordo com ela, o jovem tinha muitos sonhos, era um menino bom e amado pela família.

"Oh meu Deus, porquê? Tão jovem, tantos sonhos, um menino tão bom... e o Senhor o recolheu! Que você, meu sobrinho, encontre a luz. Que continue jogando seu futebol aí de cima e saiba que nunca esquecerei de você. Sempre que eu cozinhar feijão irei pensar em ti! Te amo meu amor. Vai com Deus. Meu ídolo virou uma estrelinha", disse em uma postagem.

Gabriel Teixeira, de 21 anos, homenageou o amigo com uma galeria de fotos dos dois com uniformes de clubes que atuaram juntos.

"Irmão, eu não acredito que você se foi. Eu te amo muito irmão, obrigado por tudo! Minhas lembranças com você sempre serão as melhores possíveis. Jamais esquecerei tudo que nós vivemos. Olha por nós aí de cima irmão. Te amo craque!", postou.

Lucas era jogador de futsal do clube Boa Esperança, em Portugal, e estava aproveitando as férias na cidade do Rio há menos de um mês. A equipe definiu a morte do atleta como "um momento de profunda consternação".

"O momento é de profunda consternação e, como tal, faltam-nos as palavras. A Associação Recreativa do Bairro da Boa Esperança chora o desaparecimento de Lucas de Oliveira Azevedo em consequência de um acidente de viação ocorrido na última madrugada, no Rio de Janeiro. À família enlutada, com a qual partilhamos esta profunda dor, os nossos sentidos pêsames. Conservaremos todos os momentos que contigo vivenciámos perto dos nossos corações. Nunca te esqueceremos, Lucas Azevedo", escreveram em seu perfil nas redes sociais.





Investigação

O acidente está sendo investigado pela 25ª DP (Engenho Novo) pelo crime de homicídio culposo. O motorista do veículo, que ainda não foi encontrado, fugiu do local após a batida. Ele está sendo procurado pelos agentes da delegacia para prestar seu depoimento sobre o caso.

Antes de se mudar para a Europa, Lucas morava com a família em Piedade, na Zona Norte do Rio. Familiares estiveram no local do acidente para reconhecimento do corpo, que, após perícia, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio.

"Estou sem chão, um rapaz novo, cheio de sonhos, chegou no fim do mês passado de férias. Estou sem chão, ele não merecia nada disso", disse Pedro Henrique Wigg, de 23 anos, irmão de coração de Lucas.

Ainda não há informações sobre o sepultamento da vítima.