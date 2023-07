IBGE vai divulgar dados do Censo 2022 sobre quilombolas no dia 26

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou nesta segunda-feira, 10, que divulgará no dia 26 as informações coletadas no Censo Demográfico 2022 referentes à população quilombola no país. Em 4 de agosto, o instituto publicará as informações censitárias sobre as populações indígenas.



A publicação "Brasil Quilombola: Quantos somos, onde estamos?", será divulgada, "apresentando um conjunto inédito de informações básicas sobre os totais de pessoas quilombolas residentes no País, em diferentes níveis geográficos e recortes territoriais". O levantamento prevê dados para grandes regiões, unidades da Federação, municípios e territórios quilombolas oficialmente delimitados.



"Essas serão as primeiras estatísticas oficiais sobre a população quilombola na história do país", afirmou o IBGE, em comunicado oficial.



Já a publicação "O Brasil Indígena: Uma nova foto da População Indígena" será publicada em 4 de agosto, apresentando um conjunto de informações básicas sobre os totais de pessoas indígenas no País, também em diferentes níveis geográficos e recortes territoriais. Os dados também permitirão análises por rrandes regiões, unidades da Federação, municípios e terras indígenas.