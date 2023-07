Adolescente morre em incêndio na Comunidade Nova Holanda

Rio - Um adolescente morreu durante um incêndio, neste domingo (9), em uma residência da comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. G. M. S., de 16 anos, entrou no local pois acreditava que uma criança estava presa na casa. Por conta da fumaça, ele desmaiou e não resistiu aos ferimentos.De acordo com o Corpo de Bombeiros, a Corporação foi acionada às 20h51, para apagar um incêndio em uma casa de três andares, na Rua 25 de Dezembro, próximo ao Bar do Flavinho, no Complexo da Maré. As chamas foram controladas às 21h47. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. O local ficou destruído.Em vídeo que circula nas redes sociais, moradores tentam apagar o incêndio usando baldes e salvar o jovem, que estava no interior da casa.O adolescente sufocou com a fumaça causada pelo incêndio e desmaiou. Ele foi socorrido por populares, mas não resistiu às queimaduras por todo o corpo.O corpo do jovem será enterrado nesta segunda-feira (10), no Cemitério de Inhaúma, às 15h30.