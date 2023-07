Petrobras investe R$ 200 milhões em modernização de refinarias

A Petrobras informou ter investido R$ 200 milhões na modernização do seu parque de refino entre junho e julho. O investimento serviu à compra de novos sistemas de tratamento de gases, instalados nas refinarias de Paulínia (Replan), de São Paulo, e Alberto Pasqualini (Refap), do Rio Grande do Sul.



O novo equipamento, chamado "precipitador eletrostático", é capaz de capturar material particulado presente no gás pela aplicação de intenso campo elétrico. Após ser recolhido e transportado, o material serve como insumo na indústria de argamassa.



Em paralelo, a concentração de particulados no gás emitido pelas refinarias será inferior a 75 miligramas por normal metro cúbico (mg/Nm3), o que atende à resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Isso evita a emissão ao meio ambiente de cerca de 30 toneladas por mês de particulados finos, em cada uma das refinarias.



Em nota, o diretor de Processos Industriais e Produtos da Petrobras, William França, disse que a companhia trabalha para "modernizar as refinarias, reduzir os impactos ambientais das operações e aprimorar derivados".