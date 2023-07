Operação conjunta prende empresário suspeito de extorsão e agiotagem

Rio - O empresário Sidney de Oliveira Bastos Júnior, que se apresenta como CEO da produtora Rio 021 Records, foi preso neste domingo (10), na cidade de Bocaina de Minas, perto da divisa entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ele é investigado por chefiar uma organização criminosa que pratica extorsão e agiotagem.

Sidney foi preso em um hotel fazendo durante uma ação conjunta entre o Ministério Público do Rio (MPRJ), do Rio Grande do Sul (MPRS) e de Minas Gerais (MPMG). A mulher do empresário, Daniela Simon, também foi detida.

Os dois são alvos da Operação Opulência 2, deflagrada no último dia 28 com objetivo de desarticular uma quadrilha responsável pela prática de crimes de extorsão, formação de cartel, ocultação de bens e agiotagem no Rio Grande do Sul.

De acordo com as investigações do MPRS, Sidney é o gerente operacional da organização criminosa que arrecadava dinheiro com tráfico de drogas e dominava o comércio de botijões de gás no Rio Grande do Sul.

O grupo, inclusive, intimidaria pequenos comerciantes, os obrigando a comprar gás vendido pela facção e a praticarem preços tabelados sobre pena de terem os veículos depredados e vidas ameaçadas. Ainda segundo o órgão, alguns empresários do mesmo ramo abandonaram o comércio por medo.

O DIA tenta contato com a defesa de Sidney. O espaço está aberto para manifestação.