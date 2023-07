Em entrevista, Haddad toca música dos Beatles; Vídeo

Brasília - Fernando Haddad, ministro da Fazenda, condeceu nesta segunda-feira (10) uma entrevista ao podcast O Assunto. A conversa de mais de uma hora com a jornalista Natuza Nery aconteceu ao vivo, em Brasília.



E, além de abordar diversos temas relacionados à política ao longo da entrevista, o ex-prefeito de São Paulo chamou atenção por, em determinado momento, receber um violão e tocar a música "Blackbird", dos Beatles.

Em tom descontraído, Natuza disse que precisava confirmar a informação de que o ministro tocava violão e, logo na sequência, a produção do podcast entrgou o instrumento a Haddad. Ele afirma que fica com verginha de tocar em público, mas na sequência toca alguns acordes da canção.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao conversar com a jornalista Natuza Nery do podcast "O Assunto", sobre o ambiente econômico brasileiro, em um intervalo, deu uma palinha de “Blackbird” dos The Beatles. pic.twitter.com/PJtV6phVVu