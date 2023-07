Jatinho pousa fora da pista no Aeroporto de Congonhas, em SP

Um jatinho particular pousou fora da pista auxiliar do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, no início da manhã desta segunda-feira, 10. Um pneu da aeronave furou no incidente e os bombeiros foram acionados. Ninguém se feriu.



De acordo com a Infraero, as operações de pouso e decolagem em Congonhas ficaram suspensas por 12 minutos, entre 7h15 e 7h27, para a ação dos bombeiros. Ainda segundo a estatal que administra o aeroporto, a suspensão dos serviços teve impacto em um único voo — ele decolaria às 7h14 e sofreu atraso de 22 minutos.



A aeronave particular, de pequeno porte, furou o pneu entre a pista auxiliar e a taxiway — área que serve para o taxiamento ou manobra de aviões. O jatinho foi retirado do local e uma vistoria de segurança foi realizada na área. A pista auxiliar foi totalmente liberada para operações às 9h26.



As causas do incidente ainda estão sendo apuradas.