Foragido é preso em posto fiscal de Itatiaia

Um homem, foragido da Justiça por tráfico de drogas, foi preso no domingo (9) na Via Dutra, em Itatiaia. Ele foi capturado por agentes do programa Operação Foco Divisas, da Secretaria de Estado da Casa Civil, no Posto de Controle de Fiscalização de Nhangapi.



O foragido dirigia uma caminhonete-baú, quando foi abordado pela equipe de fiscalização. Contra ele foi identificado um mandado de prisão expedido pela Terceira Vara Criminal de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em fevereiro do ano passado.



Ele foi levado para a 99ª Delegacia Policial de Itatiaia, onde segue à disposição da Justiça.