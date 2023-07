Corpo é encontrado carbonizado em Resende

O corpo de uma pessoa, ainda não identificada, foi encontrado carbonizado nesta segunda-feira (10) em Resende. O cadáver estava em uma área de pasto no bairro Vila Verde.



De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima tinha marcas de tiros e estava com os pés e as mãos amarrados. A Polícia Civil realizou uma perícia no local e encontrou cápsulas deflagradas de munição calibre 9mm.



O crime foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado e preso.