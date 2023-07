Resende realiza mudanças nas categorias de base

A partir deste segundo semestre, as categorias de base do Resende FC terão mudanças nos comandos técnicos. João Paulo Natividade, que comandava o sub-12 do Gigante do Vale, assume o sub-13. Para o seu lugar, foi contratado o técnico Leandro Cruz, ex-jogador de futebol. Já o treinador Cayo Victor, que comandava o sub-13, é o novo treinador da categoria sub-14.



Segundo o gerente de futebol das categorias de base do clube, Hugo Machado, todas as mudanças convergem no planejamento que a equipe busca na formação dos atletas. "Há constante atualização na metodologia e muita sintonia entre os treinadores e coordenador técnico da base, Carlos Leiria".



Neste segundo semestre de 2023, a base do Resende irá disputar a Taça Edilson Silva, no sub-11 e 12; a Série Ouro do Campeonato Metropolitano, no sub-13 e 14; e a 1° divisão do Campeonato Carioca, no sub-15 e 17.