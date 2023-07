Mulher é presa por tráfico e incêndio em Porto Real

Uma mulher foi presa no domingo (9) pelos crimes de tráfico de drogas e incêndio em Porto Real. Ela foi encontrada no bairro Ettore.



Segundo a Polícia Civil, ela teria colocado fogo em uma viatura e provocado um início de incêndio em uma carceragem da delegacia.



Além disso, ela é suspeita de envolvimento com uma facção criminosa na cidade. Ele foi levada para a 100ª DP de Porto Real, onde está à disposição da Justiça.