Polícia prende acusado de estupro no Aeroporto do Recife

A Policia Civil de Pernambuco cumpriu nesta segunda-feira, 10, mandado de prisão preventiva para deter um homem suspeito de estuprar quatro mulheres durante entrevista de emprego em uma empresa que presta serviço no Aeroporto do Recife.



As autoridades informaram que os abusos, segundo relatos das vítimas, ocorreram no dia 29 de junho. Seguindo as determinações da 7ª Vara Criminal de Recife, o suspeito foi detido nesta segunda-feira (10) por agentes policiais da Delegacia de Boa Viagem.

Em uma entrevista à TV Globo de Pernambuco, uma das vítimas relatou que o recrutador, portava uma arma em sua região genital durante um treinamento de revista íntima e aproveitou-se da simulação como pretexto para cometer o crime.



As três mulheres apresentaram queixa conjunta na Delegacia de Boa Viagem, enquanto que uma quarta vítima também registrou um boletim de ocorrência, separadamente, na mesma unidade policial.

Todas as vítimas haviam se candidatado a uma vaga de agente de proteção na empresa GPS Predial Sistemas de Segurança Ltda. A empresa GPS Predial Sistemas de Segurança emitiu uma nota informando que, assim que tomou conhecimento das denúncias, o funcionário envolvido foi desligado da empresa.



A Aena Brasil, responsável pela administração do terminal, informou que câmeras de segurança do aeroporto não realizam monitoramento de áreas privadas, como dos escritórios de empresas que prestam serviço e acrescentou que as imagens capturadas na entrada do terminal de carga já estão à disposição das autoridades policiais.