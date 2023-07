PM é agredido por um grupo de homens durante festa na Zona Norte

Rio - Um policial militar foi espancado durante uma festa, na madrugada desta segunda-feira (10), em Cordovil, na Zona Norte do Rio. Imagens gravadas durante o evento mostram o agente sendo derrubado no chão e golpeado por quatro pessoas. Um dos agressores sobe em cima do PM e desfere diversos socos nele, enquanto os outros três chutam a cabeça da vítima.

O policial estava de folga no momento em que foi espancado na Rua Cordovil, durante um evento conhecido como Pagode do Pig. Equipes do 16º BPM (Olaria) foram acionadas e levaram a vítima ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Ele foi atendido e recebeu alta da unidade.

O proprietário do comércio foi conduzido para prestar esclarecimento na 38ª DP (Brás de Pina), que investiga o caso. Nas redes sociais, o responsável pela produção do Pagode do Pig afirmou que essa foi a primeira confusão desde que o evento começou, há cerca de dez meses.

"Não tenho maldade com ninguém, não sou maldoso com ninguém. Se eu não puder adiantar, eu não atraso ninguém. Estamos há dez, nove meses ali. São 270 dias sem ter nenhuma alteração. Quem frequenta e conhece o Pagode do Pig, sabe como eu luto no pré, no durante e no pós. Sabe como a gente faz dali um clima amistoso, clima saudável, acolhedor. Infelizmente, tem pessoas que saem de casa, espírito sem luz, que vão para atazanar, derrubar uma história linda que estamos construindo", disse Claudinho Pig.