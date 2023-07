Bolsonaro prestará novo depoimento sobre roteiro golpista Do Val

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) deverá dar um novo depoimento na quarta-feira, 12, à Polícia Federal. O antigo mandatário do país terá que falar sobre a suposta participação do senador Marcos do Val (Podemos-ES) em um roteiro para aplicar um golpe. A PF tem investigado o caso e quer escutar outras figuras que teriam conversado com o parlamentar.



No mês passado, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou que Bolsonaro preste novo depoimento para a Polícia Federal. Vai ser a quarta vez que o ex-presidente falará sobre o caso na PF.

Em entrevista a Veja, no dia 2 de fevereiro, Marcos do Val disse que havia sido "extorquido" por Jair Bolsonaro, para que participasse de uma trama golpista. Segundo ele, um grampo seria colocado em Moraes para motivar um pedido ilegal de prisão ao ministro.



Mais tarde, o senador afirmou que o plano golpista foi projetado pelo ex-deputado Daniel Silveira e que o ex-presidente não impediu o aliado.



Em dezembro de 2022, Do Val disse que participou de uma reunião com Bolsonaro e Silveira, onde recebeu um pedido para gravar uma conversa com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Durante o encontro, o parlamentar conduziria o magistrado a "falar que em alguns de seus processos ele ultrapassou a linha da Constituição", com o objetivo de prender Moraes e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Por causa disso, o ministro determinou a busca e apreensão nos locais ligados a Marcos do Val em Brasília e no Espírito Santo. Também ordenou que o parlamentar prestasse depoimento à PF.



No Twitter, a conta do senador foi "retida", seguindo as demandas legais do país.