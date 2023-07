Morre homem ferido durante incêndio no Jacarezinho

Rio - O homem ferido durante um incêndio no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, morreu na tarde desta segunda-feira (10). Alexandre Magno, de 59 anos, estava internado em estado grave no Hospital Municipal Salgado Filho desde sábado, quando ocorreu o acidente.

Com graves queimaduras pelo corpo, a vítima foi socorrida às 15h por bombeiros do Quartel de Benfica. Imagens do incêndio mostram uma densa fumaça preta saindo da casa, na Rua Darci Vargas.

Incêndio atinge residência no Jacaré, na Zona Norte, e deixa um homem gravemente ferido.



Crédito: redes sociais#ODia #Incêndio pic.twitter.com/SJxpN6Svt5 — Jornal O Dia (@jornalodia) July 8, 2023

Até o momento, não há informações sobre data e local de sepultamento de Alexandre.