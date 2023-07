Jogos Esportivos de Paty do Alferes começam nesta semana

Maior evento esportivo da região, os Jogos Esportivos de Paty do Alferes (JESPA) começam na próxima sexta-feira (14) de julho, às 19h, no Ginásio Esportivo Municipal Hugo Corrêa Bernardes Filho. Criado em 1977, a disputa é uma tradição nas férias de julho no município e reúne mais de 1200 atletas de todas as idades que participam em dez diferentes modalidades: futsal, futebol de campo, handebol, tênis de mesa, vôlei, ciclismo, basquete, corrida rústica, futevôlei e vôlei de areia. Nste ano, está garantida a participação de quatro equipes: Arcozelo, Avelar, Granja Califórnia e Monte Alegre.Segundo o secretário de Esportes e Lazer de Paty do Alferes, Luiz Fernando Espíndola, esse é um momento para celebrar a prática esportiva e promover o bem-estar na cidade. “O esporte é uma marca de nossa administração. Temos mais de 900 alunos em nossas escolinhas esportivas gratuitas ao longo do ano, apoiamos o esporte como a Copinha e a Copa Rio Sul de Futsal; diferentes atividades esportivas do município; e o JESPA, que é o momento mais especial de nosso desporto. Toda a população fica envolvida nesta saudável disputa em nossa cidade”, destaca Espíndola.O prefeito Juninho Bernardes ressalta a importância do JESPA para o município: “Estou muito feliz de ter retomado em nossa gestão a realização do JESPA, que faz parte da nossa cultura em Paty do Alferes. Este é uma celebração da força do esporte em nossa cidade. Eu e o meu vice Arlindo Dentista convidamos a todos para participarem na abertura no dia 14, às 19h, e a apoiarem os jogos em nossa cidade. Nós acreditamos na potencialidade do esporte como uma ferramenta de interação social, importante para a educação e sociabilidade de nossos jovens”, conclui.A tabela completa dos jogos do JESPA 2023 está disponível no site da Prefeitura de Paty