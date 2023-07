Déficit dos Estados Unidos seguirá aumentando, mesmo após acordo do teto da dívida, prevê Fitch

A Fitch Ratings prevê que o déficit fiscal dos Estados Unidos continuará aumentando nos próximos dois anos, mesmo com o acordo do teto da dívida firmado entre republicanos e democratas no início de junho, conhecido como Lei de Redução Fiscal de 2023 (Fiscal Responsibility Act of 2023, FRA). A agência de classificação de crédito prevê que o déficit relacionado a gastos gerais do governo chegará a 6,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023, uma alta de 2,6 pontos porcentuais em relação a 2022. Para os anos seguintes, a projeção é de 6,6% do PIB em 2024 e de 6,9% em 2025.



"A aprovação da FRA ajudou a intermediar um acordo para suspender o limite da dívida até janeiro de 2025. No entanto, suas medidas de gastos foram amplamente restritas a gastos discricionários (excluindo defesa), limitando seu impacto geral", comentou a Fitch em relatório.



A agência espera que a razão entre a dívida geral do governo e o Produto Interno Bruto (PIB) ultrapasse 118% em 2025, nível quase 6 pontos porcentuais maior que em 2022.



"Nossas previsões refletem o impacto de um crescimento mais baixo, novas iniciativas de gastos e uma carga de juros mais alta, e os governos estaduais e locais revertendo para déficits agregados após um pequeno superávit em 2022", afirmou. A Fitch disse que taxas de juros mais altas estão afetando os gastos com juros. Por isso, calcula que a razão entre juros e receita de gastos gerais do governo - que foi de 7% em 2022 - subirá para 10% até 2025.