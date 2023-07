Homem que matou companheira grávida em Vargem Pequena é denunciado

De acordo com a denúncia, o crime foi cometido por vingança e com emprego de meio cruel, já que foram desferidos múltiplos golpes contra a vítima, que estava grávida. As investigações também apontaram crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o acusado ligou o som em alto volume ao entrar em casa, a fim de impedir que os vizinhos ouvissem os gritos de socorro de Ana Clarice. A violência foi cometida na presença dos filhos menores da vítima, de 1 e 3 anos de idade.



Além de responder por homicídio quadriplamente qualificado, Jackson Fernando foi denunciado pelo crime de provocar aborto sem o consentimento da gestante. Rio - Jackson dos Santos Fernando, que matou a companheira grávida em Vargem Pequena, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) por feminicídio qualificado. Ele é acusado de matar a facadas e esganadura a sua então companheira Ana Clarice da Silva, na tarde do dia 29 de junho deste ano, na Zona Oeste do Rio.De acordo com a denúncia, o crime foi cometido por vingança e com emprego de meio cruel, já que foram desferidos múltiplos golpes contra a vítima, que estava grávida. As investigações também apontaram crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o acusado ligou o som em alto volume ao entrar em casa, a fim de impedir que os vizinhos ouvissem os gritos de socorro de Ana Clarice. A violência foi cometida na presença dos filhos menores da vítima, de 1 e 3 anos de idade.Além de responder por homicídio quadriplamente qualificado, Jackson Fernando foi denunciado pelo crime de provocar aborto sem o consentimento da gestante.

De acordo com o tio da vítima, Luiz Cláudio, o relacionamento de Ana Clarice e Jackson era abusivo e já durava 8 anos. "Ela era mãe, amiga, cuidava bem dos filhos, uma pessoa muito legal para a família. Ela vivia num relacionamento abusivo, o parceiro a levou para Bahia, e nossa família mandou a passagem para ela voltar, após um episódio de agressão. Só que ele era muito apegado aos filhos e minha sobrinha acabou deixando ele voltar. Eles estavam juntos há oito anos", completou o auxiliar de serviços gerais.

Ainda de acordo com Luiz, o uso de drogas pode ter influenciado Jackson a cometer o crime: "Ele tinha vício em drogas e álcool e sempre brigavam por isso. Ele aparentava ser um rapaz bom, trabalhador, mas o uso de drogas e a bebida fazia ele surtar. Acredito que por ele ser usuário isso aconteceu. Eu quero que a Justiça dos homens seja feita e concluída. Eu e minha família esperamos justiça, queremos vê-lo na cadeia pagando o que ele fez".



Em nota, a Polícia Civil informou que a DHC foi acionada pelo 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) e, durante as diligências, descobriu que Jackson foi visto no início da tarde deixando a residência em que morava com os filhos, mas havia deixado a mais nova com uma vizinha. Em seguida, foi embora apenas com o mais velho.

Os agentes o encontraram no Shopping Nova América e ele não resistiu à prisão.

Em depoimento, Jackson confessou o crime e disse que a discussão começou porque desconfiou que Ana Clarice havia abortado o filho que esperava. Ele alegou que esfaqueou a companheira depois que ela havia empunhado uma faca e o atacado. O preso foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.