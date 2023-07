André Valadão volta a afirmar que não incitou agressões a pessoas LGBTQIA+

Nesta segunda-feira, 10, o pastor André Valadão voltou a negar que tenha incitado a violência contra pessoas da comunidade LGBTQIAP+ durante um culto no início do mês. Em uma live publicada no dia 2, Valadão fez ataques à comunidade LGBTQIAP+, incitando a violência dos fiéis contra os integrantes da sigla. O pastor lidera a Igreja Batista Lagoinha em Orlando, nos Estados Unidos. O manifesto foi publicado nas redes sociais.



No post, Valadão diz: "Não admito, nunca admiti e não autorizo que nossos fiéis agridam, firam, ofendam ou causem qualquer tipo de dano, físico ou emocional, a qualquer pessoa que seja. Repudio o uso de violência física ou verbal a pessoas por conta da orientação sexual".

Segundo Valadão, ele é conta o crime ódio e a incitação à violência, e diz que ele defende "que Deus ama o pecador". ""E pecadores somos todos, como diz o apóstolo Paulo", escreve o pastor.



Na publicação, Valadão explica que sua família acabou sendo expostas após o episódio, e diz que irá acionar a Justiça quem, supostamente, distorça as palavras da pregação.



Depois da reação negativa da live, Valadão começou a afirmar que a fala havia sido retirada de contexto, culpando a "grande mídia" pela situação. "Preciso dizer que nenhum dos nossos fiéis interpretou o que eu disse da forma como a imprensa divulgou. Não há qualquer relato de agressão ou ameaça".



Ele continua: "Não fiz nada além do que repetir o que está escrito na Bíblia. Ademais, minha pregação como pastor foi dirigida apenas a fiéis e está protegida pela liberdade de culto, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Aproveitadores estão usando o episódio de maneira distorcida para destilar seu ódio contra cristãos".