Prédio desaba em Pernambuco 3 dias após desastre que matou 14

São Paulo, 10 - Um prédio comercial desabou na manhã de ontem na Avenida Domingos Ferreira, no bairro do Pina, no Recife (PE). Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constataram que não houve vítimas, só danos materiais.



Segundo a prefeitura, o imóvel passava por uma reforma irregular No domingo, 9,, a Defesa Civil do Recife foi ao local para realizar vistoria e avaliar os riscos para pedestres e imóveis vizinhos. "Os responsáveis pelo imóvel que desabou na Avenida Domingos Ferreira serão notificados devido à reforma irregular (sem autorização da Secretaria Executiva de Controle Urbano) que estava em andamento no local", disse a prefeitura, em nota.



O acidente aconteceu apenas três dias após um prédio em Paulista, cidade do Grande Recife, desabar, deixando 14 mortos.