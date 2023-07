Homem é baleado em 'saidinha de banco' na Região Metropolitana

Rio - Um homem foi baleado dentro de uma agência bancária do Itaú, localizada na Avenida Dedo de Deus, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio, na tarde desta segunda-feira (10). De acordo com testemunhas, Cleverson Pani de Oliveira, 54 anos, fazia um depósito quando foi abordado por criminosos e reagiu.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram que Cleverson foi atingido na barriga e no braço. Ainda segundo relatos, a vítima seria um comerciante da cidade.



De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Municipal de Guapimirim, onde passa por cirurgia. Equipes do 34º BPM (Magé) realizam buscas pelos suspeitos.

Em nota, o Itaú Unibanco disse que lamenta o ocorrido na agência e está em contato com os familiares da vítima, à disposição para prestar o apoio necessário. "O banco informa que está colaborando com as autoridades policiais para a investigação do caso", explicou em comunicado.